Первые четыре станции Кожуховской линии метро примут пассажиров уже этим летом. Строительство ветки идет на всем ее протяжении, но сначала откроются станции, расположенные за МКАДом.

Первые четыре станции Кожуховской линии метро примутпассажиров уже этим летом. Строительство ветки идет на всем ее протяжении, носначала откроются станции, расположенные за МКАДом.Как сообщил журналистам во время традиционного субботнегообъезда глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, сначала поезда пойдут на отрезкеот "Некрасовки" до "Косино". На "Косино" будетпересадка на станцию "Лермонтовский проспект"Таганско-Краснопресненской линии."К концу лета мы планируем завершить основныестроительно-монтажные работы. Например, "Некрасовка" готова на уже на92%", – сказал Хуснуллин.По его словам, тяжелее всего стройка идет на"Косино": здесь пересекаются две ветки метро, которые необходимо соединитьс одноименной железнодорожной станцией. Там же возводится комплекс для отдыха машинистов;кроме того в планах московских властей – строительство крупноготранспортно-пересадочного узла с магазинами, кафе, большой парковкой и другойудобной инфраструктурой.Сложность строительства этой ветки заключалась и в том,что проходческие щиты пришлось проводить под двумя действующими тоннелями.На время работ участок Таганско-Краснопресненской линии два раза закрывали нанесколько дней. Делалось это для безопасности пассажиров.Второй участок Кожуховской линии от "Косино"до "Нижегородской улицы" с пересадкой на Большую кольцевую откроют в2019 году. Эта ветка станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в Москве. Научастке длиной более 15 километров расположатся восемь станций.Открытиярозовой линии ждут 800 тысяч москвичей – жители районов Нижегородский,Рязанский,Выхино-Жулебино,Косино-Ухтомскийи города Люберцы. Кроме того, новая веткасущественно разгрузит соседнюю – Таганско-Краснопресненскую.Участокот "Нижегородской улицы" до "Косино" строили по испанской технологии: подземлей сооружался один большой тоннель, в котором проходят сразу два пути.Поезда едут посередине, а платформы располагаются по краям.Для технического обслуживания,ремонта и стоянки поездов Кожуховской линии строят собственное электродепо. Оносможет принимать на ночную стоянку более 30 составов.Также этим летом откроется участокКалининско-Солнцевской линии от станции "Раменки" до "Рассказовки". МаратХуснуллин сообщил, что он находится ввысокой степени готовности. На многих станциях ужеведетсяархитектурная отделка и облицовка декоративными панелями, завершаетсямонтаж инженерных систем и коммуникаций.Этотучасток включает семь станций, с запускомдвижения поездов от "Раменок"до "Рассказовки" почти 600 тысяч москвичей сократят время на поездку в центргорода до 45 минут.Крометого, существенно снизится нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе.Это принесет не только экономию времени для местных жителей, но и улучшитэкологическую ситуацию в близлежащих районах.