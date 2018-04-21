Нападающий Тосно Павел Погребняк, получивший травму в полуфинале Кубка России в матче против Спартака, был прооперирован в пятницу в одной из финских клиник. Восстановление 34-летнего футболиста займет от 6 до 8 месяцев.

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк, получивший травму в полуфинале Кубка России в матче против "Спартака", был прооперирован в пятницу в одной из финских клиник. Восстановление 34-летнего футболиста займет от 6 до 8 месяцев.В матче со "Спартаком" Погребняк повредил ахиллово сухожилие. Через два футболист был прооперирован. Операция прошла успешно, однако восстановление Павла будет долгим – 6-8 месяцев. Контракт футболиста закончится в конце мая.Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Маюшенко заявил ТАСС, что клуб готов предложить бывшему нападающему сборной России новый контракт. "Все будет зависеть от самого Павла. Если он захочет играть, он будет играть. Травма не скажется на нашем желании предложить ему новый контракт", — сказал Матюшенко.Павел Погребняк, бывший нападающий "Спартака", "Томи", "Зенита", "Динамо", "Штутгарта". "Фулхэма" и сборной России подписал контракт с "Тосно" в январе. В 8 матчах за новый клуб Павел забил 4 мяча.