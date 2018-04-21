21 апреля не стало Нины Дорошиной - Нади из фильма Любовь и голуби. В последнее время Нина Михайловна жаловалась на проблемы с сердцем. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, но от госпитализации она отказалась. И вот...

21 апреля не стало Нины Дорошиной — Нади из фильма "Любовь и голуби". В последнее время Нина Михайловна жаловалась на проблемы с сердцем. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, но от госпитализации она отказалась. И вот...Роль Нади и сама Нина Дорошина называла вершиной своего творчества. После фильма "Любовь и голуби" играть в кино она отказывалась принципиально."Такая запредельная требовательность к самой себе, к партнерам и обостренная художественная актерская правда", — вспоминает Игорь Лях — заслуженный артист России.Актеру Игорю Ляху, сыгравшему Леньку, на съемках фильма "Любовь и голуби" было столько же лет, сколько Нине Дорошиной, когда она попала на съемочную площадку.Один из эпизодов снимали в настоящий мороз: видно, как у Нины Дорошиной, одетой в летние туфли и легкое пальто, идет пар изо рта. Здесь ей всего 20, она еще даже не закончила Щукинское училище.В 1954-м на съемках картины «Первый эшелон» Нина Дорошина познакомилась с Олегом Ефремовым. Вскоре он пригласил Дорошину в только что созданный "Современник", с которым артистка, если и расставалась, то лишь на время съемок в кино."Были такие моменты тяжелые, что, может быть, другая женщина и ушла бы из театра. Но для меня был дороже мой театр, мои роли, которые я играю", — говорила Дорошина.Дорошина — остро характерная актриса. Ее образы на сцене и драма, и комедия: от горьковской Василисы "На дне" и чеховской Маши из "Чайки" до шварцевской принцессы в "Голом короле" и, конечно, все той же Нади — она ведь тоже начиналась на театральной сцене, и именно успех спектакля "Любовь и голуби" породил популярную кинокартину."Я счастлив, потому что это не осталось только принадлежностью сцены "Современника", эта роль, а стала принадлежать всей стране и даже, может быть, шире. Я во многом обязан работе Нины Дорошиной. Она сделала некую матрицу русской женщины", — отметил Владимир Меньшов — народный артист России.Образ Надежды, признавалась сама Нина Дорошина, знаком ей из детства: они с братом и родителями жили в рабочем поселке при меховой фабрике в Подмосковье — оттуда ее Надя.Нина Дорошина больше тридцати лет преподавала актерское мастерство в Театральном институте имени Щукина. Среди ее учеников — артисты многих театров России и, конечно же, ее родного "Современника".Прощание с Ниной Дорошиной назначено на вторник, 24 апреля, на сцене ее любимого театра "Современник".