Силы противовоздушной обороны Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сбили в окрестностях Луганска беспилотный летательный аппарат ВСУ с боевым зарядом. В республике заявили, что украинские силовики собирались использовать его для проведения диверсии в ЛНР.

Силы противовоздушной обороны Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сбили в окрестностях Луганска беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины с боевым зарядом.Как заявил журналистам в субботу официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко, беспилотник применялся для разведки, кроме того, украинские силовики собирались использовать его для проведения диверсии в отношении объектов "социально важной инфраструктуры" на территории республики."После осмотра аппарата наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд", — приводит слова Марочко РИА Новости.Он добавил, что в ЛНР сейчас проходят несколько масштабных мероприятий с большим скоплением людей, в том числе подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Как напомнил Марочко, это уже второй беспилотник, сбитый силами ПВО Народной милиции с начала апреля, отметив, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями.