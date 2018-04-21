Следственный комитет РФ опубликовал видео контртеррористической операции в Дербенте, в ходе которой были уничтожены девять боевиков.

В интернете появилось видео контртеррористической операции в Дербенте.Видео опубликовал Следком РФ. На нем видно, как спецслужбы в своей работе задействовали роботов.Ранее сообщалось, что боевики отказались сдаться и открыли огонь по правоохранителям. В результате перестрелок девять бандитов были нейтрализованы. Выяснилось, что на майские праздники они готовили теракт.