Отказ США в выдаче американских виз прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру - первому солисту балетной труппы японцу Якопо Тисси - прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон. По его словам, это мракобесие, и никто не знает, к чему это приведет в итоге.

Отказ США в выдаче американских виз прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру — первому солисту балетной труппы японцу Якопо Тисси — прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон. Запланированные выступления Смирновой и Тисси в Линкольн-центре в Нью-Йорке из-за невыдачи виз были сорваны."Бороться с этим бесполезно, потому что это мракобесие, — сказал Кобзон в беседе с RT. — Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведет".Ранее сожаление в связи с отказом в выдаче виз Смирновой и Тисси выразили в МИД РФ. Срыв выступлений артистов Большого в российском МИДе назвали новым печальным проявлением плачевной ситуации с выдачей в России американских виз, искусственно созданной властями США. До такого не доходило даже во времена "холодной войны", отметили в ведомстве.