Названа причина смерти Нины Дорошиной. Актриса умерла из-за болезни системы кровообращения.

Названа причина смерти Нины Дорошиной. Актриса умерла из-за болезни системы кровообращения.Подробности последних минут жизни звезды комедии "Любовь и голуби" рассказали соседи. Утром 21 апреля сосед артистки услышал крики, которые доносились из квартиры Дорошиной.Актриса звала на помощь. Дверь в ее квартиру была открыта, когда мужчина зашел, то увидел, что Дорошина держится за сердце и тяжело дышит. Сосед вызвал скорую, пишет телеграм-канал Mash. Несмотря на то, что врачи приехали на вызов быстро, спасти актрису не удалось. Сердце всенародной любимицы остановилось в 10:55.Новость дополняется