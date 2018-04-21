Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве уделил особое внимание последствиям неправомерного поведения...

Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителем Правового отдела УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве провели урок правового информирования в ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса».Школьникам рассказали о праздновании в 2018 году 300-летия со дня образования российской полиции, о ее истории, функциях и традициях.В рамках урока ребятам рассказали о возможности поступления на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, об особенностях прохождения службы в органах внутренних дел, порядке поступления в образовательные организации МВД России.Также с учащимися была проведена профилактическая беседа о недопущении совершения правонарушений. Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве уделил особое внимание последствиям неправомерного поведения и объяснил ребятам, что любое нарушение закона может отразиться на их дальнейшей жизни и карьере, явиться препятствием для поступления на службу в органы внутренних дел. Сотрудники полиции ответили на интересующие детей вопросы.В завершение встречи воспитанники и преподаватели выразили гостям благодарность за интересную беседу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве