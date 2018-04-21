Может как-нибудь решим?, - нетрезвая женщина, перевозившая в салоне своего авто трехлетнюю дочь без специального автокресла, может получить крупный штраф и лишиться прав на два года. Кроме того, ее семье вскоре предстоит общение с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних.

В ночь на субботу, 21 апреля, в Красноярском крае сотрудники полиции задержали женщину-водителя, в нетрезвом состоянии перевозившую трехлетнюю дочь без специального детского автокресла.Автомобилистка, севшая в салон патрульного авто, предложила инспекторам "как-нибудь решить" вопрос, однако получила отказ.Затем женщина начала требовать вернуть ей документы, невзирая на то, что они требовались полицейским для оформления протокола. В итоге она все же прошла освидетельствование, показавшее, что она находится в состоянии алкогольного опьянения."В отношении женщины инспекторами ДПС составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки детей-пассажиров. Автомобиль помещен на спецстоянку. Нарушительнице грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.Кроме того, в ведомстве отметили, что информация о факте правонарушения передана в инспекцию по делам несовершеннолетних, сотрудникам которой предстоит рассмотреть вопрос о привлечении женщины к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.