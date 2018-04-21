Президент Армении Армен Саркисян надеется на переговоры с протестующими на площади Республики в центре Еревана.

Президент Армении Армен Саркисян надеется на переговоры с протестующими на площади Республики в центре Еревана, пишет "Интерфакс". Саркисян и лидер оппозиционеров Никол Пашинян пожали друг другу руки и кратко пообщались на площади. Собравшиеся встретили президента Армении аплодисментами.Тысячи человек высказываются против экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Ранее Саркисян призвал оппозицию к диалогу. В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста оппозиционеров.