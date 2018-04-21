Сторожевые корабли ВМФ России Пытливый и Сметливый вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, опубликовавшие фотографии их прохождения через пролив Босфор и Мраморное море.

Сторожевые корабли ВМФ России "Пытливый" и "Сметливый" вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, опубликовавшие фотографии их прохождения через пролив Босфор и Мраморное море.Ранее, 20 апреля, в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что судна выполнили учебные стрельбы в Черном море.Тем временем, сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" Балтийского флота, также направляющиеся в Атлантику, а затем в Средиземное море, проходят через Ла-Манш, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов.Как отмечают в британских СМИ, за их передвижением наблюдает фрегат Королевского ВМФ "Сент-Олбанс", передает "Интерфакс".