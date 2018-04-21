ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Гуляева Аркадия Анатольевича, 24.11.1940 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Гуляева Аркадия Анатольевича, 24.11.1940 года рождения, уроженца города Москвы, местонахождение которого неизвестно с 1 июля 2002 года.Приметы: на вид 60-70 лет, рост около 175 см., нормального телосложения, славянской внешности, волосы прямые черные с сединой.Особые приметы: шрам от операции на животе.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29