Служба безопасности Украины объявила о разоблачении работника одного из стратегических предприятий украинского Минобороны, который, по заявлению Киева, шпионил в пользу России. Предполагаемого шпиона разоблачили в ходе совместной операции контрразведки СБУ и главного следственного управления службы.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о разоблачении работника одного из стратегических предприятий украинского Минобороны, который, по заявлению Киева, шпионил в пользу России. Предполагаемого шпиона разоблачили в ходе совместной операции контрразведки СБУ и главного следственного управления службы.Заявляется, что полковник запаса Вооруженных сил Украины, уроженец России, во время пребывания у близких родственников на территории РФ в июле прошлого года был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. Бывший украинский военный за денежное вознаграждение якобы собирал информацию с ограниченным доступом в сфере обороны Украины для ее передачи российским кураторам.Речь шла, в частности, об информации о выполнении гособоронзаказа и разработках новейших систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых на востоке Украины. Шпион якобы пытался приобрести беспилотник украинского производства "с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки", передает "Интерфакс".По заявлению пресс-службы СБУ, со своими "кураторами" шпион связывался во время поездок в Россию и дистанционно — по электронной почте. По информации украинской спецслужбы, подозреваемый планировал выехать в РФ и получить российское гражданство. Заявлено, что подозреваемый гражданин Украины при содействии сотрудника российской разведки уже получил вид на жительство в РФ и переоформил военную пенсию, чтобы получать ее в России.Сообщается, что подозреваемый задержан сотрудниками СБУ на его рабочем месте в Киеве, а в результате обысков по местам его работы и жительства изъяты материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Задержанному определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого в отношении него по статье о госизмене.