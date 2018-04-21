Полиция Омана не нашла криминального следа в смерти известного шведского диджея Тима Берглинга, известного как Avicii. В правоохранительных органах отметили, что причина смерти установлена, но о ней не расскажут журналистам.

Полиция Омана не нашла криминального следа в смерти известного шведского диджея Тима Берглинга, известного как Avicii. Об этом сообщил телеканал СВТ, который связался с местными властями. В правоохранительных органах отметили, что причина смерти установлена, но о ней не расскажут журналистам.Диджей Avicii скончался на 29-м году жизни. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем в 20 апреля. В течение последних лет жизни музыкант страдал от острого панкреатита, отчасти вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. В 2014 году у него был удален желчный пузырь, через два года он объявил, что прекращает выступления, передает ТАСС.Музыкант начал карьеру с ремикса на трек из старой компьютерной игры Lazy Jones. Прославился в 2010 году после выхода нескольких синглов, в частности, Levels. В 2013 году дебютный альбом True стал платиновым сразу в семи странах. В следующем году Avicii получил Grammy за композицию Wake Me Up. Он выступал на крупнейших музыкальных фестивалях и входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. В год зарабатывал около 20 миллионов долларов.