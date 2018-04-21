В Москве скончалась звезда комедии Любовь и голуби Нина Дорошина. Коллеги прокомментировали смерть актрисы. Для многих это стало большим личным горем.

В Москве скончалась звезда комедии "Любовь и голуби" Нина Дорошина. Коллеги прокомментировали смерть актрисы. Для многих это стало большим личным горем.Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов не может подобрать слова, что бы выразить свою печаль. "Эта новость меня оглоушила. Даже не знаю, что сказать", — заявил он в эфире "Говорит Москва".Актер Михаил Ефремов тоже был не многословен, прокомментирую известие о кончине Нины Дорошиной. "Слишком сложно говорить только несколько слов... Даже страшно, когда теряешь прекрасное. Она была прекрасной актрисой и прекрасным человеком", — сказал Ефремов.Для народного артиста России Александра Михайлова, сыгравшего вместе с Ниной Дорошиной в фильме "Любовь и голуби", известие о смерти коллеги стало настоящим ударом. Он узнал о кончине актрисы, находясь в поезде, по дороге в Санкт-Петербург на спектакли. "Это несчастье большое. Для меня это просто удар", – сообщил Михайлов Пятому каналу, добавив, что Дорошина была уникальным человеком во всем."Невероятная органика на сцене, в игре с партнерами, удивительной силы характер. Двух замечательных, дорогих моих друзей не стало, Люси Гурченко сначала, теперь вот Ниночки Дорошиной… Уходит мое поколение", — отметил Михайлов.Актер Валентин Гафт рассказал, каким человеком была Нина Дорошина. "Великая актриса, лучшее, что было в театре "Современник", удивительный человек, для которого театр — это дом, это семья, это все. Человек, отдавший жизнь этому трудному, тяжелому делу", – цитирует РЕН ТВ Гафта.По словам артиста, ему повезло иметь такого партнера на сцене. "Я восхищался ей, играя с ней вместе на сцене и репетируя. Трудно представить себе театр без таких людей, но они никогда не уйдут, потому что их нельзя забыть! И люди должны напоминать, какие великие и талантливые люди работали в "Современнике", — заключил Гафт.Напомним, Нина Дорошина скончалась утром 21 апреля. У актрисы остановилось сердце.