Злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки...

Оперативники ОМВД России по району Строгино задержали двоих подозреваемых в краже музейного экспоната.В полицию обратился представитель одного из столичных музеев с сообщением о краже. Он рассказал, что пропал объемный экспонат, который временно хранился на автостоянке, расположенной на северо-западе Москвы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 38-летний приезжие. Как выяснилось, злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован.По данному факту следствием ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56