В ходе тренировок на реке Таохуацзян в Китае столкнулись и опрокинулись две лодки в виде драконов для традиционных соревнований, которые проходят в день Праздника лета. В воде оказались 57 человек, 15 из них погибли.

Жертвами инцидента, произошедшего на реке Таохуацзян в Китае, стали 15 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Сина".В ходе тренировок на реке столкнулись и опрокинулись две лодки в виде драконов для традиционных соревнований, которые проходят в день Праздника лета. В воде оказались 57 человек.На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Два человека госпитализированы, их здоровью ничто не угрожает. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента.Уже известно, что организаторы мероприятия не уведомили об этом местную полицию, два человека задержаны, передает РИА Новости.