Никиту Хрущева можно с уверенностью назвать самым противоречивым советским политиком. Несмотря на знаковые события, вошедшие в историю в годы его правления, успехи Никиты Сергеевича как управленца и государственного менеджера весьма сомнительны. Тем не менее, личностью он был легендарной: его Кузькину мать, кукурузу, ботинок, хрущевки и оттепель вспоминают, только услышав фамилию первого секретаря ЦК КПСС.

Никиту Хрущева можно с уверенностью назвать самымпротиворечивым советским политиком. Несмотря на знаковые события, вошедшие висторию в годы его правления, успехи Никиты Сергеевича как управленца игосударственного менеджера весьма сомнительны. Тем не менее, личностью он быллегендарной: его Кузькину мать, кукурузу, ботинок, хрущевки и оттепель вспоминают,только услышав фамилию первого секретаря ЦК КПСС.ОТТЕПЕЛЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕПРЕССИЙПериод правления Хрущева вошел в историю как оттепель, но,если проанализировать все, что происходило за 11 лет его нахождения у власти,картина вырисовывается, прямо скажем, не такая уж и благостная. Да, заслуги Хрущевав развенчании культа личности и реабилитации жертв массовых репрессий, безусловновошли в историю. Были в годы его правления и настоящие прорывы: вспомнить хотябы полет первого человека в космос или расцвет массового жилищногостроительства.Но, наряду с этим в 60-е годы в СССР была организована самаяжесткая в послевоенный период антирелигиозная кампания, появился термин "карательнаяпсихиатрия", в Новочеркасске были расстреляны рабочие, вышедший на улицы всвязи с повышением цен на продукты.Можно еще вспомнить и судебные процессы с вынесениемсмертных казней в отношении валютчиков и цеховиков, которых советскаяпропаганда называла расхитителями социалистической собственности, и принятиеошибочных решений в сельском хозяйстве, подавление восстания в Венгрии в 1956году, и травлю Бориса Пастернака.Наконец, при Хрущеве усилилось напряжение в отношениях междуСССР и США. Холодная война и Карибский кризисчуть не привели к глобальной ядерной катастрофе. Политика ЦК КПСС под руководствомНикиты Сергеевича по десталинизации привела к разрыву с коммунистическимирежимами Мао Цзэдуна в Китае и Энвера Ходжи в Албании.Так что оценивать все хорошо известные заслуги Хрущева,которые связывают с его именем, лучше через призму реальных историческихсобытий. Оттепель, безусловно, вошла в историю, но осадочек, как говорится,остался.КУКУРУЗА – ЦАРИЦА ПОЛЕЙМассовая популяризация кукурузы в сельском хозяйстве в годы руководстваХрущева страной наткнулась на несколько негативных факторов. В итоге сделатькукурузу царице полей у Никиты Сергеевича не получилось. Не были учтены климатическиеусловия страны: кукуруза растет только в регионах с жарким климатом, поэтому засеятьей всю страну не получилось.История с кукурузой начиналась так: в 1955 году Хрущев познакомилсяс американским фермером Росуэлом Гарстом, который рассказал о роли кукурузы в американскомсельском хозяйстве. Потом советский лидер побывал в США, где лично познакомилсяс культурой выращивания кукурузы, которая по площади посевов и урожайностинамного опережала традиционные для СССР зерновые культуры.Было решено переориентировать сельское хозяйство на этукультуру. Планировалось за счет расширения посевов кукурузы увеличить втроетемпы прироста крупного рогатого скота, для продвижения культуры на север ивосток страны были отправлены партийные делегаты.К началу 1960-х годов четверть пахотных земель в СССР былазанята кукурузой, для которой распахивались и залежные пойменные земли,дававшие особо ценное сено. В итоге урожаи кукурузы оказались намного нижеожидаемых и к середине 1960-х годов ее посевы начали сокращаться. Кукурузная кампанияХрущева провалилась.С БАРСКОГО ПЛЕЧАХрущев подарил Крым Украине – так обычно говорят, вспоминая события1954 года. На самом деле ничего никому никто не дарил. В то время Советский союзбыл единым государством и границы между республиками существовали только накарте. Формальная передача Крымской области в состав Украинской ССР никак не моглаповлиять тогда ни на общественные настроения, ни, тем более, на появление межнациональныхпроблем.В указе Хрущева юридическое переподчинение региона объясняласьобщностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными икультурными связями между Крымской областью и Украинской ССР. Правда, и сейчас многиеисторики уверены в том, что это утверждение не соответствует истине.Как считают одни исследователи, эта передача оказаласьвынужденной мерой из-за имевшей место тяжелой экономической ситуации наполуострове, вызванной послевоенной разрухой и нехваткой рабочей силы последепортации крымских татар. По мнению других исследователей, утверждение о тяжеломэкономическом положении Крыма перед присоединением к УССР не соответствуетдействительности – к 1954 году крымская экономика уже достигла довоенногоуровня развития, а по промышленному развитию превзошла его.Ближе всего к истине версия сына Хрущева Сергея. Он утверждал,что передача Крыма нужна было для того, чтобы юридически и финансово оформить процессстроительства Северо-Крымского канала, он должен был обеспечить водой засушливыетерритории Херсонской и Крымской областей с забором воды из специальнопостроенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. Так как попроекту канал проходил по территории двух советских республик, было решено сделатьтак, чтобы водная артерия располагалась исключительно на Украине.БОТИНОК ХРУЩЕВАВесь мир обошла фотография, на которой Хрущев стучитботинком по трибуне ООН в Нью-Йорке. На самом деле это умелый фотомонтаж,никаким ботинком Никита Сергеевич не стучал (во всяком случае, по трибуне в главномзале заседаний международной организации), но история эта имеет свое объяснениеи в немного измененном виде все-таки имела место быть.12 октября 1960 года во время заседания 15-й Ассамблеи ООН обсуждалсявенгерский вопрос, и Хрущев вместе с другими членами советской делегациивсячески пытался его сорвать. По одной из версий дело происходило следующимобразом: у Хрущева были в тот день на ногах не ботинки, а открытые туфли, наподобиесовременных сандалий.Во время выступления одного филиппинского докладчика Хрущевснял туфлю и принялся нарочито долго ее рассматривать и трясти, подняв науровне головы, а также несколько раз слегка стукнул ею по столу, как бы пытаясьвыбить камешек, который, якобы, туда закатился. Этими действиями советскийлидер демонстрировал, что доклад ему не интересен.Сын Хрущева Сергей, присутствовавший на том заседании,рассказывал совсем другое: ботинок с ноги Хрущева летел в толпе перед входом взал заседаний, а затем ему его принесла охрана. Он, постукивая по столу рукой взнак несогласия с выступлением докладчика, стал помогать ботинком.Еще один свидетель – фотограф журнала Life Джон Лонгард –озвучил еще одну версию. По его утверждению, Хрущев точно не стучал по столутуфлей, хотя собирался это сделать. Лидер страны Советов снял ботинок, положилего на стол и показал свободной рукой, что собирается стукнуть им по столу. Всежурналисты в зале направили камеры на Хрущева в ожидании его дальнейшихдействий, но он лишь надел туфлю на ногу и ушел.СЧАСТЬЕ В ХРУЩЕВКАХМиллионы советских граждан сказали "спасибо" НикитеСергеевичу за улучшение жилищных условий. Знаменитые хрущевки массово началистроить в конце 50-х годов. Для тех, кто жил в бараках или коммуналках с однимтуалетом на десять семей, переезд в пятиэтажный панельный дом без лифта и мусоропроводаказался мечтой все жизни.Маленькие кухоньки, на которых после покупки минимальногонабора мебели и холодильника, оставалось место для двух человек; крохотные санузлы,где не развернутся человеку плотного телосложения: малюсенький коридор и тонкиестены, сквозь которые слышен храп соседа. Сегодня такие условия кажутся совсемуж не комфортными, а в эпоху Хрущева переезд в новый дом был настоящимпраздником для всей семьи.Безусловно, жилищную проблему на тот период времени Хрущеврешил, но ни власть, ни архитекторы тогда даже не задумывались, что будет сэтими домами через 30-40 или 50 лет. Ресурс их сейчас уже практически исчерпан,именно поэтому (пока только в Москве) принято решение о сносе хрущевок ипереселении жильцов в новые дома.История до сих пор не дала ответ – чего же больше было вгоды правления Никиты Хрущева – успехов или падений. В плане грандиозных свершенийвремя оттепели ознаменовалось огромным списком побед, но, с другой стороны, былосделано и немало ошибок, которые фактически стали прологом к брежневскому застоюи постепенному сползанию страны к точке невозврата. Ведь с момента отстраненияХрущева от власти до распада СССР прошло каких-то 27 лет: в глобальном историческомконтексте это – секунды на часах вечности.