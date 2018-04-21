Анджелина Джоли никак не может справиться с приступами ревности. Знакомые актрисы рассказали, что красотка изводит себя бесконечными истериками.

Анджелина Джоли никак не может справиться с приступами ревности. Знакомые актрисы рассказали, что красотка изводит себя бесконечными истериками.Очередное обострение у Анджелины Джоли случилось после новости об очередном романе Брэда Питта. Актер влюбился в профессора архитектуры Массачусетского технологического университета Нери Оксман.По данным The Hollywood Gossip, Джоли якобы "не выдерживает никого, кто умнее и красивее ее" и испытывает зависть из-за нового романа Брэда. "Энджи очень ревнива и конкурентоспособна, и она хотела быть первой из них двоих, кто бы завел новые отношения", – рассказал журналистам знакомый актрисы.Друг Джоли отметил, что Энджи закатила истерику, узнав о новом романе Питта. "Она впала в такую ярость, что упала в обморок. Она возмущалась около минуты, а затем просто поникла", – заявил знакомый артистки.Напомним, голливудский актер Брэд Питт уже полгода как официально свободен. Встречаться с Нэри Оксман актер начал еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли был в самом разгаре. Артист влюбился в красотку-брюнетку после того, как посетил ее лекции.О новой подруге Питта известно немного. Нэри родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор ведет различные архитектурные проекты, выставки, читает лекции, публикуется в журналах. Несколько лет назад Оксман включили в список "25 самых красивых бостонцев". Красотка была замужем, но отношения не сложились и сейчас она свободна.