В подмосковных Мытищах погиб человек, оказавшийся под опрокинутой сильным ветром строительной бытовкой. Сообщается также, что в Московском регионе пострадали от буйства стихии 17 человек. Однако источники в экстренных службах говорят уже о 20 пострадавших. Одну из пострадавших - девочку - спасти не удалось.

В подмосковных Мытищах погиб человек, оказавшийся под опрокинутой сильным ветром строительной бытовкой. Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, мужчина погиб на месте. Сообщается также, что в Московском регионе пострадали от буйства стихии 17 человек.В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области подтвердили факт обнаружения тела погибшего мужчины, не уточняя дальнейших подробностей. Однако источник в экстренных службах Подмосковья сообщил РИА Новости, что погибшему на вид около 35 лет.В Москве в результате урагана пострадали семь человек — трое детей и четверо взрослых, сообщил ранее в "Твиттере" столичный мэр Сергей Собянин. Они доставлены в больницы. Одна из пострадавших детей, по словам мэра, находится "в тяжелейшем состоянии". Позже он написал, что пострадавшую девочку спасти не удалось. Количество пострадавших выросло до 12.По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.Ранее сообщалось, что на трех человек упало дерево. При этом источники ТАСС в экстренных службах говорят уже о 20 пострадавших, хотя информация пока уточняется. Сообщается также, что на улице Арбатецкой в Таганском районе столицы упавшее в результате штормового ветра дерево повредило кровлю одноэтажного административного здания. Крыша повреждена на площади 70 квадратных метров, пострадавших нет.В столичный главк МЧС России продолжают поступать сообщения о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций. На территории Москвы 21 апреля и в предстоящую ночь объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду и гроза. Объявлен оранжевый уровень опасности — третий из четырех возможных.Мэр Собянин призывает жителей столицы быть предельно внимательными в непогоду и не отпускать детей из дома. Городские службы спасения, по его словам, приведены в полную готовность. С 20:00 до 22:00 ветер, по словам мэра, может вновь усилиться.