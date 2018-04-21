В Каспийске состоялся матч 27 тура российской премьер-лиги между махачкалинским Анжи и Уралом из Екатеринбурга. Гости одержали победу с результатом 1:0. Единственный гол в конце встречи провел Эрик Бикфалви.

В Каспийске состоялся матч 27 тура российской премьер-лиги между махачкалинским "Анжи" и "Уралом" из Екатеринбурга. Гости одержали победу с результатом 1:0. Единственный гол в конце встречи провел Эрик Бикфалви.Матч проходил в довольно острой борьбе. Соперники создали немало опасных моментов и в первом тайме, и во втором. "Урал" атаковал острее, и вратарю хозяев Георгию Лории приходилось несколько раз выручать махачкалинцев. Во втором тайм Лория столкнулся с собственным защитником Сергеем Брызгаловым и не смог продолжить встречу. В воротах "Анжи" появился Александр Будаков.Будаков тут же вступил в игру, отразив сложный удар Отмана Эл-Кабира. Но все же пришлось капитулировать. На 84 минуте полузащитник гостей Эрик Бикфалви застал врасплох вратаря махачкалинцев. Этот гол стал единственным в матче."Урал" выиграл 1:0, набрал 36 очков и поднялся на шестое место. У "Анжи" 24 очка, и махачкалинцы занимают 14 место.