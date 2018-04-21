На трех мостах в литовской столице накануне были вывешены флаги с изображением свастики. Это произошло в интервале с 6 до 8 часов утра. Все флаги были сняты, ведется расследование обстоятельств произошедшего.

На трех мостах в литовской столице накануне были вывешены флаги с изображением свастики. Это произошло в интервале с 6 до 8 часов утра. Сообщения об инцидентах поступили на линию литовского Единого центра помощи (ЕЦП). Все флаги были сняты, ведется расследование обстоятельств произошедшего, передает РИА Новости со ссылкой на литовский новостной портал Delfi.Тем временем на востоке Германии годовщину дня рождения Гитлера решили отметить большим фестивалем неонацистов. Трехдневное мероприятие под названием "Меч и щит" 20 апреля собрало около трех сотен ультраправых из Чехии, Польши и Австрии.