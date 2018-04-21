В башне ОКО комплекса Москва-Сити в субботу дважды проверяли информацию о задымлении, и она не подтвердилась. Все этажи башни были тщательно проверены, и никаких признаков возгорания или задымления пожарные и спасатели не нашли. После повторного вызова башню ОКО обследовали несколько часов.

В башне ОКО комплекса "Москва-Сити" в субботу дважды проверяли информацию о задымлении, и во второй раз за день она не подтвердилась. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, все этажи башни были тщательно проверены, и никаких признаков возгорания или задымления пожарные и спасатели не нашли. После повторного вызова башню ОКО обследовали несколько часов.Ранее сообщалось, что более 300 человек были эвакуированы из-за того, что на шестом-седьмом этажах возможно было задымление.Башня ОКО — северная башня комплекса "Москва-Сити", высота 49-этажного здания составляет 260 метров. В башне находятся почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 квадратных метров.