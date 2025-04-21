В доме до сих пор живут люди.

По информации Следственного комитета России, Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с пожаром в аварийном доме на улице Революции в Гусь-Хрустальном. В пожаре, произошедшем 18 апреля, пострадал один человек, а 14 граждан были эвакуированы благодаря помощи прохожих.Здание, построенное в 1929 году, было признано аварийным пять лет назад, однако жильцы до сих пор не были расселены. Главе Следкома поручено и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрею Ялину провести проверку и доложить о результатах.Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.