Всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет «Кубок профсоюзов» прошли в Чебоксарах. Среди спортсменов были и представители Владимирской области. Ребята выступили достойно

Всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет «Кубок профсоюзов» прошли в Чебоксарах. Среди спортсменов были и представители Владимирской области. Ребята выступили достойно – завоевали 4 медали. Всего на соревнования приехало 130 сильнейших боксеров из 30 регионов страны. Этот Кубок – отборочный этап на национальное первенство. «Золотые» медали и право представлять 33-й регион на первенстве