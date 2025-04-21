В результате проверки руководителю МКУ «Центр управления городскими дорогами» предъявлено представление.
Прокуратура Владимира провела проверку сообщений о ненадлежащем вывозе мусора с кладбища «Улыбышево» и подтвердила факты нарушения. Как выяснили специалисты, специализированная организация не учла объем посещаемости и интенсивность благоустройства, что привело к задержкам в вывозе отходов.
В результате проверки руководителю МКУ «Центр управления городскими дорогами» предъявлено представление. Прокуратура взяла ситуацию под контроль для устранения выявленных нарушений.
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