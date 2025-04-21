В результате проверки руководителю МКУ «Центр управления городскими дорогами» предъявлено представление.

Прокуратура Владимира провела проверку сообщений о ненадлежащем вывозе мусора с кладбища «Улыбышево» и подтвердила факты нарушения. Как выяснили специалисты, специализированная организация не учла объем посещаемости и интенсивность благоустройства, что привело к задержкам в вывозе отходов.В результате проверки руководителю МКУ «Центр управления городскими дорогами» предъявлено представление. Прокуратура взяла ситуацию под контроль для устранения выявленных нарушений.Напомним, ранее мы писали, что