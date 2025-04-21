Возбуждено уголовное дело, подозреваемая арестована.

В Муроме Владимирской области цыганка обманула пенсионерку на 640 тысяч рублей, убедив её в порчи и предлагая помощь. В течение двух месяцев «ведьма» проводила обряды за деньги и запрещала говорить об этом.Пенсионерка обратилась в полицию, и во время встречи с мошенницей передала ей 100 тысяч рублей, после чего злоумышленница была задержана. Большую часть украденных средств она потратила на личные нужды.Возбуждено уголовное дело, подозреваемая арестована.