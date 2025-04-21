Он пожелал им скорейшего восстановления и воссоединения с родными.

Два бойца СВО Владимирской области, Дмитрий и Иван, вернулись из украинского плена, сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Губернатор Авдеев отметил, что молодые мужчины проявили настоящую мужественность и будут надежной поддержкой для своих семей и друзей.Он пожелал им скорейшего восстановления и воссоединения с родными, подчеркнув готовность государства и местных властей оказать необходимую помощь для возвращения военнослужащих к мирной жизни.Напомним, ранее мы писали, что