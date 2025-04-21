Пожар был оперативно ликвидирован.

Ландшафтный пожар в пойме Клязьмы произошел 20 апреля, недалеко от коттеджного поселка Зеленый Мир. Площадь возгорания пока не уточняется, но пожар был оперативно ликвидирован.Министерство региональной безопасности Владимирской области призывает немедленно сообщать о любых возгораниях по номеру 112.Из-за жаркой и ветреной погоды в девяти районах области введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня, включая сжигание мусора и шашлыков. За нарушения предусмотрены серьезные штрафы и уголовная ответственность.