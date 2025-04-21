Всего Россия вернула из плена 246 своих военнослужащих.

Из украинского плена вернулся военнослужащий из Владимирской области Максим, уроженец Гусь-Хрустального. Как сообщил губернатор Александр Авдеев в своём телеграм-канале, это стало возможным благодаря усилиям уполномоченных по правам человека и Минобороны России.«Поздравляю родных бойца. Самая счастливая Пасха!» — отметил губернатор.Всего Россия вернула из плена 246 своих военнослужащих в обмен на такое же количество украинских бойцов. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь перед отправкой в Россию для лечения и реабилитации.