Около половины жителей России запланировали отпуск на лето.

Отпуск летом планируют 56% жителей России. Из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране, следует из опроса ВТБ*. А провести отпуск за границей хочет в этом сезоне каждый пятый житель нашей страны.Около половины жителей России запланировали отпуск на лето, при этом более трети еще не решили, куда поедут. Работать все лето будут 12% опрошенных. При этом 18% респондентов уже точно знают, где будут отдыхать.Летний отпуск жители России в основном планируют провести в поездках и путешествиях по России (62%). Сторонников внутреннего туризма больше всего в Южном (80%), Северо-Западном (73%) и Центральном округах (68%). 21% россиян уточнили, что планируют отдых на природе – на даче, у рек или лесов (в ЦФО таких 25%).Поехать за рубеж планирует каждый пятый россиянин. Из тех, кто хочет съездить на отдых за границу, больше всего жителей Дальнего Востока (40%), Северо-Западного (27%) и Приволжского (26%) округов. Останется дома каждый десятый, меньше всего домоседов – в Сибири (3%). По данным ВТБ, среди зарубежных направлений россияне в основном планируют поехать в Турцию (32%), Таиланд (19%), а также в ОАЭ (18%), Китай (14%) и Египет (9%).Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом – Сочи и курорты Краснодарского края (34%), Санкт-Петербург (20%), Москва и Кавказ (15%). В топ-5 направлений также входит Крым (14%).Большинство опрошенных (34%) планируют потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеются уложиться около четверти респондентов.«В этом году россияне бронируют отдых в Краснодарском крае в среднем за 28 дней, стоимость пребывания на одного человека на 10 дней составляет около 50-55 тыс. рублей без учета затрат на дорогу. А вот отдых в Крыму бронируется почти за 2 месяца, и мы видим 30% рост спроса на этом направлении летом. Дороже всего обойдется санаторный отдых, например, на Кавказских минеральных водах: россияне бронируют путевки за 80-90 дней из-за ограниченного числа мест, в среднем на 12 дней, а стоимость поездки с лечением составляет около 70-75 тыс. рублей на человека. В целом по итогам 2025 года мы ожидаем рост внутреннего туризма на 8-10% и преодоление планки в 100 млн поездок», – сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.*Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.