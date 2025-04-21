В 2024 году отопительный сезон во Владимире завершился 27 апреля.

С наступлением долгожданных теплых дней жители Владимира с нетерпением ждут отключения отопления, находиться в перегретых квартирах становится просто невыносимо.Однако из-за надвигающегося с 23 апреля похолодания надежды на скорое избавление от жары тают на глазах. Похоже, что в регоине отопительный сезон затянется как минимум до 25 апреля.Постановление обычно подписывается при средней температуре +8 градусов в течение пяти суток, но пока условий для этого нет. Власти следят за погодой, и если сроки изменятся, то только на 28 апреля или позже.Отопительный сезон 2024 года во Владимире показал, как сложно точно спрогнозировать погодные условия. Несмотря на официальное завершение 27 апреля, внезапное майское похолодание вынудило вернуть отопление в социальные объекты, оставив без тепла жилые дома до 20 мая. Только тогда отопление окончательно выключили.