Жительница Коврова выиграла миллион рублей в лотерее. Елена считает, что удачу ей принесли кошки. О выигрыше нашей землячки сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». Счастливый билет

Жительница Коврова выиграла миллион рублей в лотерее. Елена считает, что удачу ей принесли кошки. О выигрыше нашей землячки сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». Счастливый билет продавщица купила спонтанно. Она закрывала смену в магазине, как вдруг захотела поучаствовать в лотерее. Причем на календаре было 13 марта – это число принято считать неудачным. Елена приобрела билет, но