Из-за жаркой погоды в девяти районах области ввели особый противопожарный режим. Запрещено разжигать любой огонь на природе, даже в мангале, то есть шашлыки – под запретом. Как сообщили в

Из-за жаркой погоды в девяти районах области ввели особый противопожарный режим. Запрещено разжигать любой огонь на природе, даже в мангале, то есть шашлыки – под запретом. Как сообщили в МЧС области, класс пожарной опасности повысился до третьего. Под особые ограничения попали следующие районы: Гороховецкий, Александровский, Киржачский, Меленковский, Петушинский, Гусь-Хрустальный, Судогодский, Суздальский и Вязниковский. На этих