В деревне Александровского района пожар уничтожил шесть квартир и кровлю, рассказали в МЧС области. ЧП случилось в минувшее воскресенье, 20 апреля, в 10:20. Загорелся дом №1 на улице Мира в

В деревне Александровского района пожар уничтожил шесть квартир и кровлю, рассказали в МЧС области. ЧП случилось в минувшее воскресенье, 20 апреля, в 10:20. Загорелся дом №1 на улице Мира в деревне Григорово. В старом кирпичном здании 1968 года постройки – 16 квартир. Жильцы успели эвакуироваться еще до приезда пожарных. Спасатели потушили огонь на площади 360