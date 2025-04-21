Они находятся на улице Свердлова — №5 и №7.

Глава Гусь-Хрустального Владимирской области Алексей Соколов сообщил о начале сноса двух расселенных домов на улице Свердлова — №5 и №7. В течение последних четырех месяцев МБУ «Спецпредприятие» разобрало уже 11 аварийных многоквартирных домов.Работа по разбору аварийного жилья будет продолжаться до полного завершения программы.За пять лет реализации федеральной программы в городе было расселено 89 аварийных домов общей площадью 29 000 квадратных метров, в которых проживало 699 семей, а это 1806 жителей.