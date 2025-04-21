Об этом сообщили в ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново.

В Киржаче разгорелся крупный пожар. Пламя охватило многоквартирный деревянный дом. Об этом сообщили в ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново.20 апреля в 18:10 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Киржаче, охватившем здание на улице Октябрьской. На место происшествия оперативно прибыл караул третьей дежурной смены. Огонь охватил расселенный дом.Огнеборцам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня, сохранив значительную часть деревянной постройки. В результате пожара никто не пострадал.Напомним, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин .