Евгения Минаева ушла из жизни в январе в возрасте 91 года.

В Киржаче Владимирской области установили мемориальную доску в честь Почетного гражданина района, певицы и педагога Евгении Минаевой. Доска была открыта 18 апреля на доме по улице Садовой, 12, где она последние годы проживала. Инициаторами установки стали академический хор русской песни «Лотос» и депутат Петр Генин.Евгения Минаева ушла из жизни в январе в возрасте 91 года, посвятив всю свою жизнь культуре и образованию. Она создала первый хоровой класс с академическим направлением в киржачской музыкальной школе и работала в историко-краеведческом музее, занимаясь созданием новых экспозиций.Последним её проектом стал академический хор «Лотос», основанный в 2019 году, который за пять лет стал Народным коллективом. Евгения Минаева также активно участвовала в общественной жизни и была удостоена звания Почетного гражданина города Киржача в 2024 году.