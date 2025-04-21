Жители одного из многоквартирных домов в Кольчугино обратились в прокуратуру после того, как без их ведома управляющая организация подняла цену за содержание общего имущества. Как

Жители одного из многоквартирных домов в Кольчугино обратились в прокуратуру после того, как без их ведома управляющая организация подняла цену за содержание общего имущества. Как объяснили в пресс-службе ведомства, жильцы переплачивают с 1 января этого года. Из пресс-релиза прокуратуры области В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома