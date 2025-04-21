Жители получили квитанции с завышенными суммами, что нарушает их права.

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в сфере ЖКХ в Кольчугинском районе. Местные жители пожаловались на управляющую компанию «ЖЭУ-3», которая с 1 января без согласия собственников квартир подняла плату за содержание общедомового имущества.Жители получили квитанции с завышенными суммами, что нарушает их права.По итогам проверки прокурор внес представление руководству компании, в результате чего был осуществлён перерасчёт по оплате коммунальных услуг.