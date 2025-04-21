В поселке Серп и молот Кольчугинского района загорелись хозяйственные постройки. Как сообщили в МЧС области, существовала угроза распространения огня на жилые дома. О возгорании в

В поселке Серп и молот Кольчугинского района загорелись хозяйственные постройки. Как сообщили в МЧС области, существовала угроза распространения огня на жилые дома. О возгорании в тревожное ведомство сообщили 21 апреля в 13:34. На место срочно выехали 34 спасателя и 11 единиц техники. Горящие постройки не так страшны, но пожар мог перекинуться на соседние здания. В