17-летнего ранее судимого за грабеж подростка будут судить уже за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Преступление молодой человек совершил в январе этого года, рассказали в

17-летнего ранее судимого за грабеж подростка будут судить уже за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Преступление молодой человек совершил в январе этого года, рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. Следствие выяснило, что этой зимой юный преступник решил заработать и связался с неизвестным лицом в мессенджере. 23 января парень получил координаты и забрал с улицы