Отдел соцзащиты Вязниковского района оставил дочь бойца СВО без половины положенной выплаты, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Мать девочки сама обратилась в ведомство.

Отдел соцзащиты Вязниковского района оставил дочь бойца СВО без половины положенной выплаты, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Мать девочки сама обратилась в ведомство. Выяснилось, что женщина и военнослужащий не заключили официальный брак, однако в свидетельстве о рождении ребенка имя отца указано. После гибели бойца мать девочки обратилась в местный отдел соцзащиты, чтобы получить выплаты для