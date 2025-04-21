Среди участников был вице-губернатор Александр Ремига, а также ректор ВлГУ Александр Саралидзе.

В ночь на 20 апреля в Успенском соборе Владимира прошли праздничные службы и крестный ход, возглавленные митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром. Среди участников был вице-губернатор Александр Ремига, а также ректор ВлГУ Александр Саралидзе.Песнопения исполнял архиерейский хор. Праздничные мероприятия продолжатся встречей благодатного огня у Золотых ворот, после чего верующие направятся крестным ходом к Успенскому собору.В связи с этим с 14:00 до 18:00 был перекрыт центр города от Студеной горы до площади Фрунзе.