Специалисты центра управления городскими дорогами обновляют плиточное покрытие на городских тротуарах.

Во Владимире специалисты центра управления городскими дорогами обновляют плиточное покрытие на городских тротуарах.Работы проходят на пешеходной улице Георгиевской. В марте специалисты обновили 23 квадратных метра плитки, а сейчас — еще 30.Зимой жители выражали обеспокоенность состоянием плитки, предполагая, что причиной разрушения стала работа крупногабаритной коммунальной техники. Однако в Центре управления городскими дорогами (ЦУГД) заверили, что техника не наносила повреждений, а разрушение плитки связано с естественным износом. По словам специалистов, плитка, как и асфальт, подвержена разрушению из-за перепадов температур.Также владимирцы обратили внимание на разрушение плитки у моста на Гагарина — в центре города, где наблюдается интенсивный пешеходный трафик.