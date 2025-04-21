Ювелирная работа – врачи ОДКБ и Областного центра спецмедпомощи провели сложную операцию подростку. Теперь мальчик сможет снова нормально ходить. 14-летний пациент поступил в больницу

Ювелирная работа – врачи ОДКБ и Областного центра спецмедпомощи провели сложную операцию подростку. Теперь мальчик сможет снова нормально ходить. 14-летний пациент поступил в больницу после падения. У подростка диагностировали закрытый перелом вертлужной впадины, из-за чего произошел вывих головки бедренной кости. Этот сустав соединяет бедро с тазом. Мальчик не мог пошевелить ногой и испытывал сильную боль.