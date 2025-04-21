В эту среду, 23 апреля, возле ТЦ «Мегаторг» пройдут соревнования по пожарному кроссфиту. Это новый вид спорта, который придуман специально для спасателей. Суть в том, что участники выполняют

В эту среду, 23 апреля, возле ТЦ «Мегаторг» пройдут соревнования по пожарному кроссфиту. Это новый вид спорта, который придуман специально для спасателей. Суть в том, что участники выполняют силовые упражнения без перерывов и в полном обмундировании с дыхательным аппаратом. Из пресс-релиза МЧС области В ходе соревнований участникам предстоит пройти полосу препятствий, в ходе которой будет