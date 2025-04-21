Вперед к победе, единство в спорте и командные достижения — это не просто слова, а настоящие девизы прошедшего в выходные спортивного праздника. Во Владимире состоялись традиционные

Вперед к победе, единство в спорте и командные достижения — это не просто слова, а настоящие девизы прошедшего в выходные спортивного праздника. Во Владимире состоялись традиционные соревнования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздник начался с захватывающих состязаний по летнему биатлону и лыжероллерам. Сигналом к началу легкоатлетической эстафеты послужило выступление оркестра Владимирского юридического института.