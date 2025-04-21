Все муниципалитеты подготовили необходимые постановления.

Министр ЖКХ Владимирской области Сергей Маевский провёл рабочее совещание с представителями муниципальных образований и теплоснабжающих организаций, обсуждая завершение отопительного сезона. Все муниципалитеты подготовили необходимые постановления, но окончательная дата отключения отопления пока не определена из-за ожидаемого похолодания и сложности технического процесса.Маевский отметил, что важно не спешить с отключением тепла, акцентируя внимание на комфорте жителей области.На этой неделе запланировано новое совещание, посвященное окончательному решению по отопительному сезону в регионе.