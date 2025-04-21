Стали известны подробности пожара в Юрьев-Польском, который произошел вечером 18 апреля. В горящем доме пострадали двое человек. Одна из них – 85-летняя пенсионерка. Она надышалась угарным

Стали известны подробности пожара в Юрьев-Польском, который произошел вечером 18 апреля. В горящем доме пострадали двое человек. Одна из них – 85-летняя пенсионерка. Она надышалась угарным газом. Если бы не Максим Лавров, женщина бы погибла в огне. Подробности происшествия наш коллега Сергей Трубкин узнал у дочери пострадавшей. Вечером в пятницу Татьяна почувствовала запах дыма. Она